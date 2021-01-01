Песков ответил на вопрос об отдельной вакцине от COVID-19 для Путина

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин привьется вакциной от коронавируса, когда это станет возможным для граждан его возрастной категории. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

«Никто никогда не будет делать отдельно прививку для кого-то одного, даже если это глава государства», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос о том, почему для президента не создадут отдельную вакцину. По его словам, глава государства пользуется теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан.

Песков отметил, что однозначных данных по действию вакцины на возрастную группу старше 65 лет нет, поэтому, пока проводятся исследования, президент прививаться не будет. Владимиру Путину 68 лет.