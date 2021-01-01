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Пандемия коронавируса ,  
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Песков ответил на вопрос об отдельной вакцине от COVID-19 для Путина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин привьется вакциной от коронавируса, когда это станет возможным для граждан его возрастной категории. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

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«Никто никогда не будет делать отдельно прививку для кого-то одного, даже если это глава государства», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос о том, почему для президента не создадут отдельную вакцину. По его словам, глава государства пользуется теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан.

Песков отметил, что однозначных данных по действию вакцины на возрастную группу старше 65 лет нет, поэтому, пока проводятся исследования, президент прививаться не будет. Владимиру Путину 68 лет.

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Общество
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Накануне на пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о вакцинации, заявил, что пока не может сделать прививку из-за возрастных ограничений. «Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — сказал Путин.

Президент напомнил, что вакцина, которая сейчас находится в гражданском обороте, предусмотрена для граждан в определенной возрастной зоне.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Дмитрий Песков Владимир Путин вакцина
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