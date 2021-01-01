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Кремль исключил возможность работы Путина в бункере

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / AP)

У президента России Владимира Путина нет никаких бункеров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

«Вы сами видите, что никаких бункеров нет. И такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере», — сказал он.

Песков прокомментировал информацию о жизни Путина в бункере
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<p>Владимир Путин</p>

На прошлой неделе Песков уже опровергал сообщения, что в пандемию Путин стал жить в специальном бункере. По словам Пескова, президент живет в «Ново-Огарево», где он жил и до пандемии. Иногда он приезжает в Кремль или отправляется в командировки.

Ранее издание «Проект», ссылаясь на источники и данные о полетах самолета главы государства, писало, что, несмотря на официальные заявления о том, что Путин работает в резиденции «Ново-Огарево», он находится в резиденции в Сочи. Собеседники издания говорили, что так власти пытаются сымитировать близость президента и граждан в период ограничений из-за коронавируса.

бункер президент Владимир Путин
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