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Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты для новогоднего стола

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В новогоднее меню стоит включить продукты, богатые белками, витаминами и антиоксидантами, они помогут укрепить иммунитет, рассказали опрошенные РБК диетологи. А привычный майонез в салатах лучше заменить нежирным йогуртом или сметаной, советуют специалисты.

«В первую очередь в рационе должны присутствовать белки, — объяснила ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Ольга Григорьян. — Иммунитет — это антитела, а антитела — это белковые молекулы. То есть нужно потреблять яйца, птицу, нежирное мясо, рыбу».

По ее словам, нагружать организм высококалорийной пищей ночью не стоит, так как переедание может ослабить иммунную систему. «Почему-то холодец, оливье и селедка под шубой считаются русскими символами Нового года. Нигде в мире этого не делают. Да, можно сделать вкусные салаты, поставить для красоты, но нужно помнить, что есть ночью не полезно. Лучше поесть вечером, проводить старый год и плотно пообедать 1 января. А если уж так необходим стол в новогоднюю ночь, пусть он будет легким, фруктовым», — считает Григорьян.

По ее словам, полезно включить в новогодний рацион продукты с антиоксидантами. Их особенно много в соке цитрусовых, гранатах, а также черных, темно-красных и оранжевых ягодах: облепихе, смородине, клюкве, черноплодной рябине.

Диетолог Елена Соломатина посоветовала есть продукты, богатые витамином D. По ее словам, он является натуральным антидепрессантом и способен «разбудить» иммунитет.

«Больше всего витамина D в печени трески. Совсем небольшая порция традиционного салата из печени трески покроет суточную потребность человека в витамине D», — рассказала специалист.

Укреплению иммунитета способствуют и продукты, содержащие цинк: устрицы, креветки, мидии, а также говядина, говяжья печень и тыквенные семечки. Также организму в холодное время года необходим витамин С, больше всего его в цитрусовых, черной смородине, шиповнике и квашеной капусте.

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Витамин А, в свою очередь, способствует укреплению слизистой, которая является барьером для вирусов. Этого вещества много в моркови, причем лучше всего витамин усваивается из вареной моркови в сочетании с жирами, поэтому ее хорошо добавлять в салаты, объяснила Соломатина.

«Не стоит забывать о воде. Она не дает пересыхать слизистым, а именно увлажненные слизистые сдерживают напор вирусов. А сейчас сухой воздух, плюс в помещении может быть душно, много людей будут разговаривать, танцевать. Кроме того, алкоголь, жирная, соленая пища обезвоживают организм, поэтому нужно много пить, можно воду, например «Боржоми», или морсы», — рассказала диетолог.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева рассказала, какие полезные вещества содержатся в мандаринах. По ее словам, в этих фруктах много полезных микроэлементов, в том числе витамин С и витамины группы А, кальций, магний и фосфор. Противопоказаны мандарины людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергическими реакциями.

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