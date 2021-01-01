Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты для новогоднего стола

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В новогоднее меню стоит включить продукты, богатые белками, витаминами и антиоксидантами, они помогут укрепить иммунитет, рассказали опрошенные РБК диетологи. А привычный майонез в салатах лучше заменить нежирным йогуртом или сметаной, советуют специалисты.

«В первую очередь в рационе должны присутствовать белки, — объяснила ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Ольга Григорьян. — Иммунитет — это антитела, а антитела — это белковые молекулы. То есть нужно потреблять яйца, птицу, нежирное мясо, рыбу».

По ее словам, нагружать организм высококалорийной пищей ночью не стоит, так как переедание может ослабить иммунную систему. «Почему-то холодец, оливье и селедка под шубой считаются русскими символами Нового года. Нигде в мире этого не делают. Да, можно сделать вкусные салаты, поставить для красоты, но нужно помнить, что есть ночью не полезно. Лучше поесть вечером, проводить старый год и плотно пообедать 1 января. А если уж так необходим стол в новогоднюю ночь, пусть он будет легким, фруктовым», — считает Григорьян.

По ее словам, полезно включить в новогодний рацион продукты с антиоксидантами. Их особенно много в соке цитрусовых, гранатах, а также черных, темно-красных и оранжевых ягодах: облепихе, смородине, клюкве, черноплодной рябине.

Диетолог Елена Соломатина посоветовала есть продукты, богатые витамином D. По ее словам, он является натуральным антидепрессантом и способен «разбудить» иммунитет.