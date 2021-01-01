Власти Петербурга назвали напряженной ситуацию в городе из-за COVID-19

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Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге остается напряженной, стационары работают на пределе возможностей. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, передает ТАСС.

«Текущая обстановка остается напряженной, стационары перепрофилированные работают на пределе. <…> На утро 4% свободных коек», — сказал Сарана.

По его словам, на этой неделе число госпитализированных увеличилось на 7%. За последние сутки в больницы положили более 900 человек, добавил он.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Петербурге за сутки выявили 3757 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в городе заболели 193 300 человек, из них 111 781 заразившийся выздоровел, 6 692 скончались.