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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Петербурга исключили введение новых ограничений по COVID-19

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге не планируется введение новых ограничительных мер по COVID-19. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Введение дополнительных ограничений на сегодняшний день не планируется, но ситуация может измениться», — заявил он (цитата по ТАСС).

Он отметил, что, несмотря на непростую обстановку, в городе наблюдается стабилизация ситуации и значительную роль в этом сыграли введенные ранее ограничения.

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Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Эргашев счел обоснованными ограничения, которые будут действовать в новогодние праздники.

«Мы должны пройти по самой грани: с одной стороны, сохранить экономику, с другой — сохранить здоровье горожан», — подчеркнул он (цитата по 78.ru).

В Санкт-Петербурге в связи с эпидемиологической обстановкой были введены новые ограничительные меры. Так, в театрах, концертных залах и кинотеатрах число зрителей не должно превышать 25% от количества мест в залах. Также ограничивается работа кафе, ресторанов и других заведений общественного питания — в период с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года они будут полностью закрыты. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны будут принимать посетителей лишь до 19:00.

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