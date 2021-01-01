Власти Петербурга исключили введение новых ограничений по COVID-19

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В Санкт-Петербурге не планируется введение новых ограничительных мер по COVID-19. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Введение дополнительных ограничений на сегодняшний день не планируется, но ситуация может измениться», — заявил он (цитата по ТАСС).

Он отметил, что, несмотря на непростую обстановку, в городе наблюдается стабилизация ситуации и значительную роль в этом сыграли введенные ранее ограничения.

Эргашев счел обоснованными ограничения, которые будут действовать в новогодние праздники.