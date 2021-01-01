Сын экс-банкира Лебедева официально стал членом британской палаты лордов

Евгений Лебедев (Фото: Neil Hall / Reuters)

Британский предприниматель Евгений Лебедев, сын бывшего совладельца Национального резервного банка Александра Лебедева, принес присягу и стал пожизненным членом палаты лордов британского парламента. Трансляция велась на сайте законодательного органа Великобритании.

На видео показано, как Лебедев входит в зал заседаний, затем клерк зачитывает послание королевы о присвоении титула новому пэру. После Лебедев произносит текст присяги и делает запись в регистре членов палаты.

На сайте британского парламента также появилась страница с информацией о Лебедеве. «Лорд Лебедев является пожизненным пэром, вошедшим под этим титулом в палату лордов 17 декабря 2020 года», — говорится на в этом разделе.

В конце ноября Лебедев получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского. Как сообщала The Evening Standart, титула он был удостоен за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность.