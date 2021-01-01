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Общество ,  
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Сын экс-банкира Лебедева официально стал членом британской палаты лордов

Евгений Лебедев
Евгений Лебедев (Фото: Neil Hall / Reuters)

Британский предприниматель Евгений Лебедев, сын бывшего совладельца Национального резервного банка Александра Лебедева, принес присягу и стал пожизненным членом палаты лордов британского парламента. Трансляция велась на сайте законодательного органа Великобритании.

На видео показано, как Лебедев входит в зал заседаний, затем клерк зачитывает послание королевы о присвоении титула новому пэру. После Лебедев произносит текст присяги и делает запись в регистре членов палаты.

На сайте британского парламента также появилась страница с информацией о Лебедеве. «Лорд Лебедев является пожизненным пэром, вошедшим под этим титулом в палату лордов 17 декабря 2020 года», — говорится на в этом разделе.

В конце ноября Лебедев получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского. Как сообщала The Evening Standart, титула он был удостоен за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность.

Сын экс-банкира Лебедева получил титул «барона Сибири» в Великобритании
Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев является совладельцем The Evening Standart и The Independent. Он также был организатором нескольких благотворительных акций, в рамках которых было собрано более £75 млн (порядка $100 млн) на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.

На получение пожизненного пэрства в палате лордов Лебедева в июле этого года номинировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Пожизненное пэрство в системе титулов Соединенного Королевства не может быть унаследовано потомками носителя титула, однако они смогут титуловать себя как «достопочтенные».

Александр Лебедев Евгений Лебедев сын палата лордов Великобритания
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