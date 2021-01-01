В Москве штурмом взяли квартиру с удерживавшим женщину мужчиной

Видео: Росгвардия

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Полиция и сотрудники Росгвардии штурмом взяли квартиру на юге Москвы, где мужчина, угрожая ножом, насильно удерживал женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на Балаклавском проспекте. «На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия и открыть дверь гражданин ответил отказом. В связи с чем было принято решение о штурме квартиры», — говорится в сообщении.

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) проникли в квартиру через окно и обезвредили мужчину. Подозреваемым оказался ранее судимый сожитель женщины.