Додон утвердил закон о статусе русского языка

Игорь Додон (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о возвращении русскому языку статуса языка межэтнического общения. Об этом он сообщил в Facebook.

«Закон <...> предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый», — написал Додон.

Также президент подписал закон, в соответствии с которым аптеки и медучреждения по требованию должны предоставлять инструкции к медикаментам на государственном или русском языке.

Помимо этого был подписан закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс аудиовизуальных услуг Молдавии. Теперь на телевидении в стране будет разрешено показывать выпуски новостей российских телеканалов, вещание которых было до сих пор запрещено.