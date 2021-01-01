Подмосковье установило новый рекорд по числу заболевших COVID-19

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В Московской области за последние сутки выявлено 1484 случая заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Это рекордное число зараженных в регионе с начала эпидемии. Предыдущий суточный максимум был зафиксирован 13 декабря, тогда COVID-19 обнаружили у 1444 человек.

Всего за это время в регионе зафиксировано 129 305 случаев заболевания COVID-19. За сутки в регионе умерли 32 человека, выздоровел 961. Общее число умерших составило 2505, выздоровевших — 91 222.

В Москве за последние 24 часа выявлено 5874 случая заболевания COVID-19. Число заболевших снижается с 11 декабря, когда было обнаружено 7215 случаев. Умерли за сутки 75 человек, выздоровели 4932. Всего с начала эпидемии в столице зафиксировано 698 084 случая заражения, умерли 9945 человек, вылечились 534 552.