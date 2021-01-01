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МВД передало в другие ведомства проект регламента об экзамене на права

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Проект административного регламента МВД о сдаче экзамена на водительские права и выдаче водительских удостоверений направлен на согласование в другие ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Проект административного регламента МВД России о предоставлении государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений с учетом предложений, поступивших в результате общественного обсуждения, направлен на согласование заинтересованными ведомствами», — отметили в пресс-центре.

Осенью МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права. Обновленный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

МВД предложило допускать к экзаменам на права с 16 лет
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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Изменения коснулись как теоретической, так и практической части экзамена. Так, будущим водителям легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, за исключением мотоциклистов, больше не надо будет сдавать экзамен на площадке.

Также возможно, что в месте проведения экзамена на теорию появится аппаратура для аудио- и видеофиксации. Сейчас такого требования нет, но в регламенте прописано, что экзаменатор должен иметь возможность наблюдать за сдающими экзамен.

Помимо этого к экзаменам станут допускать с 16 лет.

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