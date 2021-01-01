МВД передало в другие ведомства проект регламента об экзамене на права

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Проект административного регламента МВД о сдаче экзамена на водительские права и выдаче водительских удостоверений направлен на согласование в другие ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Проект административного регламента МВД России о предоставлении государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений с учетом предложений, поступивших в результате общественного обсуждения, направлен на согласование заинтересованными ведомствами», — отметили в пресс-центре.

Осенью МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права. Обновленный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

Изменения коснулись как теоретической, так и практической части экзамена. Так, будущим водителям легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, за исключением мотоциклистов, больше не надо будет сдавать экзамен на площадке.