Зал в Красноярске оштрафовали за нарушения на концерте Zivert

Певица Zivert (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Концертный зал «Гранд холл» в Красноярске оштрафовали на 200 тыс. руб. за проведение концерта певицы Zivert с нарушением требований по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

Концерт Zivert состоялся в Красноярске 4 декабря. Управление Роспотребнадзора провело проверку, в ходе которой выявило нарушение требований санитарного законодательства.

Районный суд Красноярска признал ООО «Гранд холл» виновным в совершении административного правонарушения и назначил организации штраф.

Ранее о том, что на концерте были случаи нарушения масочного режима и социальной дистанции, писала газета «Комсомольская правда — Красноярск». Издание опубликовало видеозапись с концерта, на которой видно, что некоторые люди в зале сидят без масок и перчаток, а также на близком расстоянии друг от друга.