Разработчик назвал число предзаказов на игру Cyberpunk 2077

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Предзаказы на компьютерную игру Cyberpunk 2077, которая вышла 10 декабря, оформили 8 млн человек. Об этом компания-разработчик CD Projekt Red сообщила в Twitter.

В России и в других странах игра вышла 10 декабря, релиз игры состоялся одновременно на нескольких платформах в полночь по Гринвичу, сообщается на сайте компании.

Cyberpunk 2077 — одиночная ролевая игра (Action/RPG) в жанре киберпанк.

Сюжет игры разворачивается в будущем, в вымышленном американском городе Найт-Сити, где главный герой — наемник V — разыскивает «чип бессмертия». Игра является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020».