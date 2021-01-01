Разработчик назвал число предзаказов на игру Cyberpunk 2077
Предзаказы на компьютерную игру Cyberpunk 2077, которая вышла 10 декабря, оформили 8 млн человек. Об этом компания-разработчик CD Projekt Red сообщила в Twitter.
В России и в других странах игра вышла 10 декабря, релиз игры состоялся одновременно на нескольких платформах в полночь по Гринвичу, сообщается на сайте компании.
Cyberpunk 2077 — одиночная ролевая игра (Action/RPG) в жанре киберпанк.
Сюжет игры разворачивается в будущем, в вымышленном американском городе Найт-Сити, где главный герой — наемник V — разыскивает «чип бессмертия». Игра является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020».