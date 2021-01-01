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Технологии и медиа ,  
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Разработчик назвал число предзаказов на игру Cyberpunk 2077

Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС
Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Предзаказы на компьютерную игру Cyberpunk 2077, которая вышла 10 декабря, оформили 8 млн человек. Об этом компания-разработчик CD Projekt Red сообщила в Twitter.

В России и в других странах игра вышла 10 декабря, релиз игры состоялся одновременно на нескольких платформах в полночь по Гринвичу, сообщается на сайте компании.

Cyberpunk 2077 — одиночная ролевая игра (Action/RPG) в жанре киберпанк.

Сюжет игры разворачивается в будущем, в вымышленном американском городе Найт-Сити, где главный герой — наемник V — разыскивает «чип бессмертия». Игра является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020». 

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Фото:Patrick T. Fallon / Getty Images

Особенностью игры являются три сценария развития сюжета, которые игроки могут выбрать сами. В зависимости от выбора — Corpo, Nomad или Street Kid — можно увидеть три различных варианта развития событий. Выбранная предыстория также будет влиять на некоторые характеристики и поведение главного героя.

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Польская компания CD Projekt Red была основана в 2002 году. Среди ее самых известных проектов — серия игр по вселенной «Ведьмака» Анджея Сапковского.

компьютерные игры предзаказ
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