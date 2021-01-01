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Умер актер из «Звездных войн» и фильма о Бонде Джереми Буллок

Английский актер Джереми Буллок, сыгравший роль охотника за головами Бобы Фетта в киносаге «Звездные войны», умер в больнице в возрасте 75 лет, сообщает BBC.

По словам агента Буллока, долгие годы актер страдал от болезни Паркинсона, причиной смерти стали осложнения, вызванные заболеванием.

У него остались жена, трое сыновей и десять внуков.

Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах», написал в своем Twitter, что Буллок был прекрасным актером и воплощал самую сущность «английского джентльмена».

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В роли Фетта Буллок появлялся в эпизодах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Он также снимался в одном из фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде и в телесериале «Доктор Кто».

В конце ноября в Великобритании умер актер Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездных войн», ему было 85 лет. Кроме того, Проуз снимался в таких картинах, как «Заводной апельсин» (1971), «В Помпеях» (1971), а также в фильмах ужасов.

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