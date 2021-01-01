Умер актер из «Звездных войн» и фильма о Бонде Джереми Буллок
Английский актер Джереми Буллок, сыгравший роль охотника за головами Бобы Фетта в киносаге «Звездные войны», умер в больнице в возрасте 75 лет, сообщает BBC.
По словам агента Буллока, долгие годы актер страдал от болезни Паркинсона, причиной смерти стали осложнения, вызванные заболеванием.
У него остались жена, трое сыновей и десять внуков.
Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах», написал в своем Twitter, что Буллок был прекрасным актером и воплощал самую сущность «английского джентльмена».