Умер актер из «Звездных войн» и фильма о Бонде Джереми Буллок

В роли Фетта Буллок появлялся в эпизодах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Он также снимался в одном из фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде и в телесериале «Доктор Кто».

В конце ноября в Великобритании умер актер Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездных войн», ему было 85 лет. Кроме того, Проуз снимался в таких картинах, как «Заводной апельсин» (1971), «В Помпеях» (1971), а также в фильмах ужасов.