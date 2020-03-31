Сыгравший майора Эматта в «Звездных войнах» актер умер от коронавируса

Британский актер и преподаватель сценической речи Эндрю Джек, который сыграл роль майора Калуана Эматта в киносаге «Звездные войны», умер от заражения коронавирусом, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на его агента Джилл МакКалоу.

Актеру было 76 лет, он умер в госпитале Суррея.

По слова агента Джека, он не смог увидеться с женой Габриэль Роджерс перед смертью, так как она не могла покинуть Австралию из-за карантина.

Эндрю Джек появлялся в двух эпизодах «Звездных войн»: «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Звездные войны: Последние джедаи». Актер Грег Гранберг, который также участвовал в съемках «Пробуждения силы», назвал Джека «одним из самых добрых людей», с которыми он когда-либо работал.

В качестве постановщика речи Джек работал с более чем 200 актерами, включая Роберта Дауни-мл., Пирса Броснана, Кейт Бланшетт и Вигго Мортинсена. Он был задействован в съемках трилогии «Властелин колец». В частности, Джек создал акценты разных обитателей Средиземья, включая эльфийский, и научил актеров говорить с ними. Он также разработал акценты для актеров фильма «Троя» Вольфганга Петерсена.