Воробьев поручил провести проверку после пропажи детей в пещерах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести проверку после инцидента с группой туристов в пещерах Сьяны, сообщается в Telegram-канале губернатора.

Он также дал поручение администрации городского округа Домодедово и МЧС заблокировать входы в пещеры и установить видеонаблюдение.

«Губернатор поручил провести проверку, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия и были ли соблюдены все меры безопасности», — говорится в сообщении в Telegram. Власти пообещали, что все виновные будут наказаны.

17 декабря в Сьяновских пещерах потерялась группа из 10 человек. По данным Главного управления МЧС по региону, в ней было восемь детей в возрасте от девяти до 12 лет. Всех удалось найти живыми. Группа занималась спортивным ориентированием.