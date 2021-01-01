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Воробьев поручил провести проверку после пропажи детей в пещерах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести проверку после инцидента с группой туристов в пещерах Сьяны, сообщается в Telegram-канале губернатора.

Он также дал поручение администрации городского округа Домодедово и МЧС заблокировать входы в пещеры и установить видеонаблюдение.

«Губернатор поручил провести проверку, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия и были ли соблюдены все меры безопасности», — говорится в сообщении в Telegram. Власти пообещали, что все виновные будут наказаны.

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Фото:ГУ МЧС по Иркутской области

17 декабря в Сьяновских пещерах потерялась группа из 10 человек. По данным Главного управления МЧС по региону, в ней было восемь детей в возрасте от девяти до 12 лет. Всех удалось найти живыми. Группа занималась спортивным ориентированием.

Организатор похода Сергей Боков рассказал РБК, что они не могли найти выход. «РИА Новости» сообщили в МЧС, что группа не была зарегистрирована.

Андрей Воробьев пещеры пропажа туристов
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