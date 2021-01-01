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Экономика ,  
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В России подписали еще пять инвестиционных соглашений на ₽129 млрд

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Минэкономразвития объявило о подписании еще пяти соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), общий объем инвестиций в которые составит 129,4 млрд руб. Об этом сообщили РБК в министерстве. «16 декабря Минэкономразвития России и Агентство инвестиционного развития подписали еще пять соглашений о защите и поощрении капиталовложений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что в пакет входят проекты в сфере медицины и фармакологии, общественного транспорта и производства минеральных удобрений. В рамках их реализации будет создано 7624 рабочих места.

В России подписали первые инвестсоглашения на ₽135 млрд по новым правилам
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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

По условиям заключенных СЗПК их участники вложат в проекты 129,4 млрд руб, в том числе:

  • АО «Р-Фарм» — 8,579 млрд руб. в запуск массового производства вакцины от коронавирусной инфекции в Москве и Ростове Великом (Ярославская область).
  • Проект АО «Группа компаний «Медси» — 8 млрд руб. в строительство многофункционального медицинского центра в Москве.
  • ООО «Мовиста Регионы» подписала два СЗПК на 37 млрд и 58,1 млрд руб. Первый проект направлен на комплексное развитие городского общественного транспорта в Волгограде. Второй предполагает модернизацию общественного транспорта в Екатеринбурге.
  • АО «СЗФК», входящее в группу «Акрон», — 17,745 млрд руб. на строительство второй очереди горно-обогатительного комбината «Олений Ручей», разработку открытого карьера и подземного рудника в Мурманской области, чтобы увеличить выпуска апатитового концентрата.

Ранее Минэкономразвития сообщило о подписании первых девяти СЗПК, общий объем инвестиций в которые превысит 135 млрд руб.

Согласно закону о СЗПК, который 1 апреля подписал президент Владимир Путин, заключившие соглашение компании получают гарантию сохранения первоначальных ставок налогов на имущество и прибыль, а также вывозной таможенной пошлины и условий землепользования на 6–20 лет. Также документ предусматривает механизм возмещения затрат инвесторов на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуры в объеме уплаченных налогов. Кроме того, на три года у таких проектов будет отсрочено вступление в силу нормативных актов в сфере экологического регулирования.

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