В России подписали еще пять инвестиционных соглашений на ₽129 млрд
Минэкономразвития объявило о подписании еще пяти соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), общий объем инвестиций в которые составит 129,4 млрд руб. Об этом сообщили РБК в министерстве. «16 декабря Минэкономразвития России и Агентство инвестиционного развития подписали еще пять соглашений о защите и поощрении капиталовложений», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве пояснили, что в пакет входят проекты в сфере медицины и фармакологии, общественного транспорта и производства минеральных удобрений. В рамках их реализации будет создано 7624 рабочих места.
По условиям заключенных СЗПК их участники вложат в проекты 129,4 млрд руб, в том числе:
- АО «Р-Фарм» — 8,579 млрд руб. в запуск массового производства вакцины от коронавирусной инфекции в Москве и Ростове Великом (Ярославская область).
- Проект АО «Группа компаний «Медси» — 8 млрд руб. в строительство многофункционального медицинского центра в Москве.
- ООО «Мовиста Регионы» подписала два СЗПК на 37 млрд и 58,1 млрд руб. Первый проект направлен на комплексное развитие городского общественного транспорта в Волгограде. Второй предполагает модернизацию общественного транспорта в Екатеринбурге.
- АО «СЗФК», входящее в группу «Акрон», — 17,745 млрд руб. на строительство второй очереди горно-обогатительного комбината «Олений Ручей», разработку открытого карьера и подземного рудника в Мурманской области, чтобы увеличить выпуска апатитового концентрата.