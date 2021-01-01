В России подписали еще пять инвестиционных соглашений на ₽129 млрд

Фото: Олег Яковлев / РБК

Минэкономразвития объявило о подписании еще пяти соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), общий объем инвестиций в которые составит 129,4 млрд руб. Об этом сообщили РБК в министерстве. «16 декабря Минэкономразвития России и Агентство инвестиционного развития подписали еще пять соглашений о защите и поощрении капиталовложений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что в пакет входят проекты в сфере медицины и фармакологии, общественного транспорта и производства минеральных удобрений. В рамках их реализации будет создано 7624 рабочих места.

По условиям заключенных СЗПК их участники вложат в проекты 129,4 млрд руб, в том числе: