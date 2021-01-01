На западе Москвы при пожаре в доме погиб человек

На западе столицы в районе Внуково загорелась квартира, расположенная в 12-этажном жилом доме. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС.

«К сожалению, 1 человек погиб», — уточняется в сообщении.

Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже, пожарные вывели из здания шесть человек. Возгорание распространилось на площади 2 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в МЧС 13 декабря в 23:09 по мск, в 23:44 пожар ликвидировали.

Инцидент произошел по адресу ул. Рассказовская, дом 28.