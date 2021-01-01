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На западе Москвы при пожаре в доме погиб человек

На западе столицы в районе Внуково загорелась квартира, расположенная в 12-этажном жилом доме. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС.

«К сожалению, 1 человек погиб», — уточняется в сообщении.

При пожаре в доме на Цветном бульваре в Москве погиб человек
Общество

Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже, пожарные вывели из здания шесть человек. Возгорание распространилось на площади 2 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в МЧС 13 декабря в 23:09 по мск, в 23:44 пожар ликвидировали.

Инцидент произошел по адресу ул. Рассказовская, дом 28.

Ранее один человек погиб при пожаре в доме на Цветном бульваре Москвы. Возгорание началось в квартире, расположенной на последнем, пятом этаже, огонь перекинулся на чердак и распространился на общей площади около 150 кв. м. Эвакуировали 20 человек.

Москва пожар жертвы МЧС
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