Общество , 14 дек, 01:25
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На западе Москвы при пожаре в доме погиб человек
На западе столицы в районе Внуково загорелась квартира, расположенная в 12-этажном жилом доме. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС.
«К сожалению, 1 человек погиб», — уточняется в сообщении.
Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже, пожарные вывели из здания шесть человек. Возгорание распространилось на площади 2 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в МЧС 13 декабря в 23:09 по мск, в 23:44 пожар ликвидировали.
Инцидент произошел по адресу ул. Рассказовская, дом 28.