В Польше из-за COVID-19 запретили работу гостиниц и горнолыжных склонов

Варшава, Польша (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Польские власти ввели дополнительные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Новые правила опубликованы на сайте правительства Польши.

«До 17 января 2021 года мы продлеваем срок действия мер и вводим дополнительные ограничения», — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, с 28 декабря в Польше будет запрещена работа гостиниц, также под запрет попала работа горнолыжных склонов. Непродовольственные магазины будут закрыты, за исключением хозяйственных и аптек. Перестанут работать тренажерные залы, фитнес-клубы и аквапарки, рестораны, кафе (только навынос). Также в Польше запрещено проводить свадьбы, причастия и вечеринки.

В Twitter канцелярии премьер-министра Матеуша Моравецкого сообщается, что в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года с 19:00 до 6:00 передвижение по всей стране будет запрещено. «Исключением будет необходимая служебная деятельность», — говорится в сообщении.