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Пандемия коронавируса ,  
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В Польше из-за COVID-19 запретили работу гостиниц и горнолыжных склонов

Варшава, Польша
Варшава, Польша (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Польские власти ввели дополнительные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Новые правила опубликованы на сайте правительства Польши.

«До 17 января 2021 года мы продлеваем срок действия мер и вводим дополнительные ограничения», — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, с 28 декабря в Польше будет запрещена работа гостиниц, также под запрет попала работа горнолыжных склонов. Непродовольственные магазины будут закрыты, за исключением хозяйственных и аптек. Перестанут работать тренажерные залы, фитнес-клубы и аквапарки, рестораны, кафе (только навынос). Также в Польше запрещено проводить свадьбы, причастия и вечеринки.

В Лондоне ввели третий уровень ограничений по COVID-19
Общество
Фото:Henry Nicholls / Reuters

В Twitter канцелярии премьер-министра Матеуша Моравецкого сообщается, что в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года с 19:00 до 6:00 передвижение по всей стране будет запрещено. «Исключением будет необходимая служебная деятельность», — говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в Польше коронавирус выявили у 1 159 901 человека, умерли 23 914.

Ранее новые ограничительные меры по коронавирусу ввели власти Германии. В стране с 16 декабря по 10 января закроются магазины розничной торговли, кроме продуктовых и «реализующих товары повседневного пользования». Также не будут работать парикмахерские, косметические и массажные салоны, тату-салоны. Работу продолжат банки, аптеки, почтовые отделения, АЗС, автомастерские, зоомагазины, киоски с прессой. Ужесточили меры власти Лондона.

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В Лондоне с 16 декабря не смогут работать рестораны, кафе и бары. В городских парках граждане смогут встречаться в количестве до шести человек при условии соблюдения социальной дистанции. Непродовольственные магазины, салоны красоты и спортзалы продолжат свою работу.

коронавирус Польша ограничительные меры
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