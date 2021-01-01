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Общество ,  
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Путин заявил о недостаточной поддержке российской мультипликации

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Российская мультипликация является важной частью культуры, которую бизнесу и государству необходимо больше поддерживать. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«Поддержка со стороны государства востребована и абсолютно недостаточна. <...> Анимация нуждается в поддержке со стороны государства и бизнес-структур», — сказал он.

Путин отметил, что гордость вызывают некоторые современные российские мультфильмы, созданные частными компаниями. «Мы гордимся и радуемся за творческие коллективы, которые создали такие яркие образы, запоминающиеся, пользующиеся такой популярностью в мире», — указал президент, не называя конкретные ленты. Журналистка, задавшая Путину вопрос про анимацию, в частности упомянула мультики серий «Смешарики» и «Маша и Медведь».

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Фото:«Союзмультфильм»

Российский лидер пояснил, что в сфере анимации неприемлем государственный заказ на какие-либо картины, власти могут только поддерживать создание мультфильмов с правильным, добрым посылом. Президент подчеркнул, что такие ленты необходимы, поскольку на анимации воспитываются целые поколения детей.

«Стрелялки бесконечные сумасшедшие, они, конечно, привлекают внимание малышей, но, мне кажется, иногда даже и какой-то урон могут им нанести. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными», — уточнил Путин.

По словам главы государства, новые российские мультики, талантливо сделанные и ставшие широко известными, основываются на русской культуре.

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Во время пресс-конференции Путин также говорил, что в основе российской идентичности лежит единение народа при какой бы то ни было угрозе. В частности, по оценкам президента, общество смогло сплотиться и перед угрозой коронавируса, за что Путин поблагодарил россиян.

Владимир Путин мультики госпомощь
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