Путин поблагодарил россиян за единение перед угрозой пандемии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия смогла показать пример национального единения в борьбе с коронавирусной угрозой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Трансляцию ведет РБК.

«На что я хотел бы обратить внимание и за что хотел бы поблагодарить граждан страны, вот в этих достаточно сложных условиях мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности — единение народа при какой бы то ни было угрозе», — сказал российский лидер.

По его словам, в кризисных условиях российское общество нацелено на «помощь и поддержку ближнему». Президент отдельно отметил работу волонтеров и медиков.

Во время пресс-конференции Путин также указал, что в 2020 году были «и плюсы и минусы», но одной из главных проблем стала пандемия коронавирусной инфекции.