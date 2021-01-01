Минздрав ответил на данные о закрытии Онежской больницы

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Онежская центральная районная больница в Архангельской области была перепрофилирована для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, из-за чего в ней приостановили оказание плановой помощи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«В больнице временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях (в т.ч. работа дневного стационара), за исключением обследований перед плановым оперативным лечением», — сообщили в пресс-службе.

По данным Минздрава, в больнице выписка лекарственных препаратов происходит дистанционно, для их доставки привлекли волонтеров. Неотложная помощь оказывается в кабинетах поликлиники. Также в связи с распространением коронавируса диспансерное наблюдение граждан из групп риска, а также инвалидов производится на дому.

Во время ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин зачитал сообщение местной жительницы Натальи Михайловны, которая рассказывала о закрытии Онежской центральной районной больницы. Глава государства отметил, что иногда учебные или лечебные заведения закрываются в небольшом населенном пункте из-за нерентабельности. Однако Путин призвал учитывать тот факт, что местным может быть некуда больше обратиться из-за «огромности» территории России.