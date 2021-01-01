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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу кировского «пьяного» мальчика

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о халатности судмедэксперта Сергея Насонова, выявившего алкоголь в крови ребенка, погибшего в ДТП в Кировской области. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Насонов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, направив дело в Уржумский районный суд Кировской области для рассмотрения по существу.

В ведомстве отметили, что действия Насонова причинили родителям и близким погибшего ребенка «глубокие душевные переживания и существенный моральный вред», а также подорвали авторитет государственных судебно-экспертных учреждений.

В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Общество

В июле 2019 года шестилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде по проселочной дороге в Кировской области, сбил полицейский. Следственный комитет возбудил дело о нарушении ПДД (ч. 3 ст. 264 УК). Судмедэксперт Насонов обнаружил в крови мальчика 0,51 промилле алкоголя. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные экспертизы.

В ноябре прошлого года следствие возбудило дело о халатности против Насонова. По данным СК, эксперт должен был приехать на место ДТП 13 июля, чтобы осмотреть тело, и в тот же день вскрыть труп, однако он изучил тело погибшего ребенка только спустя два дня. Помимо этого, он взял на экспертизу только кровь, хотя по нормам он должен был взять еще части внутренних органов и тканей, а также мочу и волосы с головы. Кроме того, Насонов не организовал незамедлительную отправку образца крови, утверждали в СК.

Генпрокуратура судмедэксперты
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