Генпрокуратура утвердила обвинение по делу кировского «пьяного» мальчика

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о халатности судмедэксперта Сергея Насонова, выявившего алкоголь в крови ребенка, погибшего в ДТП в Кировской области. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Насонов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, направив дело в Уржумский районный суд Кировской области для рассмотрения по существу.

В ведомстве отметили, что действия Насонова причинили родителям и близким погибшего ребенка «глубокие душевные переживания и существенный моральный вред», а также подорвали авторитет государственных судебно-экспертных учреждений.

В июле 2019 года шестилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде по проселочной дороге в Кировской области, сбил полицейский. Следственный комитет возбудил дело о нарушении ПДД (ч. 3 ст. 264 УК). Судмедэксперт Насонов обнаружил в крови мальчика 0,51 промилле алкоголя. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные экспертизы.