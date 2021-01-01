В Омске 260 тыс. человек остались без тепла из-за аварии

Фото: ГУ МЧС по Омской области

Авария на теплопроводе в Омске стала причиной отключения отопления в 72 зданиях, где проживают более 260 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании ТГК-11 и аварийно-диспетчерскую службу Омска.

«Ночью произошло повреждение теплопровода, без теплоснабжения остались 72 объекта в Советском округе Омска, в основном это жилые дома», — рассказали в ТГК-11.

По информации аварийно-диспетчерской службы города, авария произошла на теплопроводе западного луча ТЭЦ-3. Без отопления и горячего водоснабжения остались объекты на основных улицах округа — проспектах Мира и Культуры, улицах Нефтезаводская, Пригородная, Тварковского, Химиков и Малунцева.

В региональном главке МЧС также сообщили, что теплоснабжение отключили из-за прорыва подающего трубопровода ТЭЦ-3 в Советском округе Омска. На месте работают оперативные службы: 19 человек и 11 единиц техники.