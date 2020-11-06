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Госпиталь с больными COVID-19 во Владивостоке остался без тепла

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Госпиталь для ветеранов войн во Владивостоке, на базе которого развернут стационар для больных коронавирусной инфекцией, остался без тепла из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя мэрии.

«С утра произошел прорыв на теплосетях, проводятся работы. В течение дня отопление и горячее водоснабжение должны восстановить», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что накануне также произошла авария на теплосетях, ее уже устранили.

PrimaMedia сообщает, что госпиталь остается без отопления почти сутки. Первая авария на теплотрассе произошла 5 ноября, ее устранили к вечеру и возобновили подачу тепла. Во Владивостоке ночью температура не поднимается выше 0–2 градусов, а днем составляет около плюс 10 градусов.

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Как передает «РИА Новости», ранее власти Приморья сообщали, что госпиталь для ветеранов войн рассчитан на 190 коек, но сейчас в провизорном госпитале на его базе размещены 230 пациентов. Это предельный максимум.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в некоторых регионах системы здравоохранения уже максимально загружены из-за COVID-19. Также вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в 16 регионах сложилась критическая ситуация со свободными койками для больных коронавирусной инфекцией. При этом в пяти из них в ковидных стационарах занято уже 95% мест.

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По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Приморье выявили 16 391 случай заражения COVID-19 (210 за последние сутки), умерли 167 человек, 12 733 выздоровели.

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