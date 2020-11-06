Госпиталь с больными COVID-19 во Владивостоке остался без тепла

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Госпиталь для ветеранов войн во Владивостоке, на базе которого развернут стационар для больных коронавирусной инфекцией, остался без тепла из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя мэрии.

«С утра произошел прорыв на теплосетях, проводятся работы. В течение дня отопление и горячее водоснабжение должны восстановить», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что накануне также произошла авария на теплосетях, ее уже устранили.

PrimaMedia сообщает, что госпиталь остается без отопления почти сутки. Первая авария на теплотрассе произошла 5 ноября, ее устранили к вечеру и возобновили подачу тепла. Во Владивостоке ночью температура не поднимается выше 0–2 градусов, а днем составляет около плюс 10 градусов.