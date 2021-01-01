Нарколог назвал чайную ложку безопасной дозой алкоголя

Чайная ложка алкоголя не принесет вреда организму, а употребление спиртного в более значительных дозах уже может иметь негативные последствия. Об этом заявил НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«Лечебная доза алкоголя — это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше, — это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред», — сказал Ковтун.

Эксперт добавил, что не доверяет утверждениям о пользе красного вина. По словам Ковтуна, так говорят те, кто любит этот напиток, или те, кто так или иначе связан с его производством.

Нарколог также оценил прогноз экспертов федерального проекта «Трезвая Россия», согласно которому к 2050 году численность населения страны может снизиться до 125 млн человек в том числе из-за алкоголя, табака и наркотиков.