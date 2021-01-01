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Нарколог назвал чайную ложку безопасной дозой алкоголя

Чайная ложка алкоголя не принесет вреда организму, а употребление спиртного в более значительных дозах уже может иметь негативные последствия. Об этом заявил НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«Лечебная доза алкоголя — это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше, — это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред», — сказал Ковтун.

Эксперт добавил, что не доверяет утверждениям о пользе красного вина. По словам Ковтуна, так говорят те, кто любит этот напиток, или те, кто так или иначе связан с его производством.

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Фото:Ralph Orlowski / Getty Images

Нарколог также оценил прогноз экспертов федерального проекта «Трезвая Россия», согласно которому к 2050 году численность населения страны может снизиться до 125 млн человек в том числе из-за алкоголя, табака и наркотиков.

Ковтун выразил надежду, что такой прогноз не сбудется. Он объяснил, что ситуация с качеством алкоголя в стране улучшилась по сравнению с тем, что было 15–20 лет назад. Тогда, по словам эксперта, на севере и в центральных регионах России «были часты случаи злоупотребления алкоголем, отравления суррогатом, обморожения».

Ранее «Трезвая Россия» на основании опроса выяснила, что более 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь и 70% смертей в этой группе связано со злоупотреблением спиртными напитками.

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Эксперты также зафиксировали рост систематического употребления алкоголя среди молодого населения России. В этой группе доля тех, кто регулярно потребляет спиртные напитки, составила 69%, что на 16% выше, чем в 2018 году.

нарколог алкоголь
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