Аэропорт Тюмени эвакуировали из-за загоревшегося жира

В Тюмени из аэропорта Рощино из-за задымления эвакуировали около 750 человек. Об этом «РИА Новости» сообщили в областном ГУ МЧС.

«Выехали по повышенному рангу, но на момент прибытия ни горения, ни дыма не было», — заявили в главке МЧС.

Позднее в ведомстве уточнили, что причиной эвакуации стал загоревшийся в вытяжке кафе жир.

Режим работы аэропорта восстановлен.

Во вторник, 30 июля, в Москве эвакуировали ТЦ «Авиапарк» из-за сработавшей пожарной сигнализации. Один из арендаторов разлил на плите масло, дым попал в датчики и сработала эвакуация, сообщили РБК в пресс-службе торгового центра. Людей вывели из здания за четыре минуты, никто не пострадал. Представитель ТЦ сообщал, что эвакуировали 500 человек посетителей и около 2 тыс. сотрудников.