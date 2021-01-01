Гидрометцентр предупредил об изменении длительности времен года в России

Из-за глобального потепления в России может заметно измениться длительность времен года. Так, зима станет короче, а весна продолжительнее. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает агентство ТАСС

«Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки, то есть период зимы уменьшается. В каждом регионе по-разному: где-то даже на 10 с небольшим дней. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — пояснил он.

Например, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась почти на десять дней. При этом весна, напротив, стала приходить семь дней раньше. Эксперт пояснил, что современные показатели сравнивались с данными за середину XX века.

Вильфанд рассказал, что сейчас глобальное потепление развивается с особенно высокой скоростью из-за антропогенного фактора. По его словам, только за последние 30 лет средняя температура воздуха в январе поднялась на 2 градуса.