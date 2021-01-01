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В Пулково приземлился пассажирский самолет с технической неисправностью

На борту самолета Boeing 737, вылетевшего из столичного аэропорта Домодедово, была обнаружена техническая неисправность во время полета. Об этом РБК сообщила пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге.

«Во время полета была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования», — уточнили в пресс-службе.

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В связи с этим службы аэропорта были приведены в готовность к встрече самолета, добавил представитель компании.

В результате самолет благополучно приземлился в 20:03 в петербургском аэропорту. На его борту находились 69 пассажиров. На режим работы аэропорта инцидент не повлиял.

самолет аварийная посадка Пулково новости
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