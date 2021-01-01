В Хабаровске с самолета сняли закурившего на борту пьяного пассажира

Фото: Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу

В аэропорту Хабаровска полиция сняла с самолета нетрезвого пассажира, который курил в туалете. Об этом говорится на сайте управления на транспорте по Дальневосточному федеральному округу.

Рейс должен был вылететь в Магадан, перед взлетом в полицию аэропорта сообщили о пьяном на борту. «Мужчина был доставлен в дежурную часть. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что в выдыхаемом правонарушителем воздухе содержатся пары этилового спирта в количестве 1,07 промилле», — уточняется в сообщении.

Дебоширу 45 лет, он является жителем одной из стран ближнего зарубежья. На мужчину составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и п. 1 ст. 6.24 (курение в запрещенном месте), ему грозит до 15 суток ареста.

В октябре 2019 года белорус на борту рейса Москва — Пхукет в нетрезвом виде пытался открыть дверь самолета и оскорблял бортпроводников. Его не смогли успокоить, самолет вынужденно сел в аэропорту Ташкента. Нарушителя сняли с рейса.