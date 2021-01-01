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Парламент Молдавии проголосовал за законопроект о статусе русского языка

Вид на здание парламента Молдавии
Вид на здание парламента Молдавии (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Парламент Молдавии в первом чтении утвердил законопроект о функционировании языков, в соответствии с которым русскому возвращается статус языка межнационального общения. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

«Республика Молдова обеспечивает необходимые условия для использования и развития русского языка как языка межнационального общения в Республике Молдова», — говорится в тексте законопроекта.

Помимо этого, депутаты проголосовали за отмену так называемого закона о запрете иностранной пропаганды. Этот закон вступил в силу в феврале 2018 года. Он запрещал ретрансляцию на территории Молдавии программ из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

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Поправки к Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг, за которые сейчас проголосовал парламент, позволят вернуть в Молдавии в полном объеме российские теле- и радиопрограммы.

Ранее в Молдавии состоялись президентские выборы. По результатам второго тура победу одержала Майя Санду, набравшая 57,74% голосов. Действующий президент республики Игорь Додон уступил ей с результатом 42,26%.

Молдавия русский язык
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