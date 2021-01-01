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Политика ,  
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Медведев счел «разнотык» хронической проблемой в России

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Юлия Зырянова / Sputnik / AP)

Хронической проблемой в России является работа ведомств «вразнотык». Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу», — отметил он.

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В ходе заседания Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Медведев заявил, что России нужны передовые научные исследования по противодействию антимикробной резистенции и эта работа должна вестись согласованно.

Он попросил Минздрав и Минобрнауки составить план научных исследований, чтобы скоординировать работу различных ведомств.

В октябре президент России Владимир Путин учредил межведомственную комиссию Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от инфекций. Ее председателем он назначил Медведева.

Медведев Россия проблема
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