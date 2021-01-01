Умер отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Вова Пашинян и Никол Пашинян (Фото: nikol.pashinyan / Facebook)

В Армении на 81-м году жизни умер отец премьер-министра Никола Пашиняна Вова Пашинян. Об этом сообщает агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря главы армянского правительства Мане Геворгян.

Согласно сообщению, он умер после долгой и продолжительной болезни.

Sputnik Армения со ссылкой на источник в медицинском центре «Наири» передало, что отец Пашиняна перед смертью больше недели находился в больнице. Он много лет страдал от онкологии.

Вова Пашинян по специальности был тренером по футболу и волейболу и много лет работал учителем физкультуры, говорится в интервью Никола Пашиняна агентству Mediamax.