Умер отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна
В Армении на 81-м году жизни умер отец премьер-министра Никола Пашиняна Вова Пашинян. Об этом сообщает агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря главы армянского правительства Мане Геворгян.
Согласно сообщению, он умер после долгой и продолжительной болезни.
Sputnik Армения со ссылкой на источник в медицинском центре «Наири» передало, что отец Пашиняна перед смертью больше недели находился в больнице. Он много лет страдал от онкологии.
Вова Пашинян по специальности был тренером по футболу и волейболу и много лет работал учителем физкультуры, говорится в интервью Никола Пашиняна агентству Mediamax.