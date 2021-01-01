Совфед одобрил закон о праве экс-президента быть сенатором пожизненно

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Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий для бывших глав государства пожизненное сенаторство.

Проект внес на рассмотрение парламента президент России Владимир Путин в рамках реализации поправок в Конституцию страны.

Согласно документу, президент, который прекратил исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, может получить место в Совете Федерации пожизненно.

Также верхняя палата парламента одобрила закон о неприкосновенности экс-президента. Согласно ему, бывший глава государства не может быть привлечен к административной или уголовной ответственности, а также задержан или подвергнут обыску. Лишить неприкосновенности экс-президента может только Совфед на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении, факт которого подтвержден заключением Верховного суда.