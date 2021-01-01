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Пандемия коронавируса ,  
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Жена актера Сергея Шакурова опровергла его госпитализацию с COVID-19

Сергей Шакуров
Сергей Шакуров (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Актер Сергей Шакуров находится на съемках, он не госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом РБК сообщила супруга актера Екатерина.

«Сергей Каюмович сейчас на съемках, он не госпитализирован, это какая-то очень старая информация», — сказала она. По словам супруги, коронавирусом актер переболел в сентябре.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Шакурова госпитализировали с коронавирусом. По данным ресурса, актер заболел в октябре, после чего у него развилась вирусная пневмония. В конце октября Шакурова перевели на домашний карантин, однако позднее его состояние ухудшилось, писал канал.

В России за сутки коронавирусом заразились 27,3 тыс. человек
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Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

Шакурову 78 лет. Он работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, театре Советской армии, Московском драматическом театре имени Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). Также актер играл в таких фильмах как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Белая гвардия», «Экипаж».

коронавирус COVID-19 актер новости
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