Пандемия коронавируса , 15 дек, 15:23
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Попова назвала хрупкой стабилизацию ситуации с коронавирусом в России
Стабилизация ситуации с распространением коронавируса в России остается весьма хрупким, сохранение достигнутых результатов зависит от каждого жителя страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает «Россия 24».
«Достигнутая стабилизация, она достаточно хрупкая», — сказала она.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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