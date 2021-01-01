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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала хрупкой стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Стабилизация ситуации с распространением коронавируса в России остается весьма хрупким, сохранение достигнутых результатов зависит от каждого жителя страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает «Россия 24».

«Достигнутая стабилизация, она достаточно хрупкая», — сказала она.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Материал дополняется

коронавирус Анна Попова пандемия COVID-19
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