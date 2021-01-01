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Общество ,  
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В РВСН назвали сроки постановки на боевое дежурство ракеты «Сармат»

Ракетные комплексы «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в 2022 году в одном из полков Ужурского соединения. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

«Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году», — сказал он.

Создатели «Сармата» разработали концепцию ракеты для полетов к Марсу
Технологии и медиа

«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой, которая весит более 200 т., достигает 35,5 м и имеет 3 м в диаметре. Масса полезной нагрузки составляет около 10 т, дальность стрельбы — 18 тыс. км. Ракета имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО.

Впервые о разработке в России новейшего гиперзвукового российского оружия, в том числе ракетных комплексов «Сармат», стало известно из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.

ракета Ракетные войска стратегического назначения
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