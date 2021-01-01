Умер бывший первый секретарь ЦК Комсомола

Бывший первый секретарь ЦК Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) Евгений Тяжельников скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил глава организации «Воспитанники комсомола — Мое Отечество» Виктор Мишин, передает «РИА Новости».

Мишин назвал смерть Тяжельникова большой и невосполнимой потерей, а также выразил соболезнования его супруге, родным и близким.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на окружение Тяжельникова, причиной смерти стала болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией.

Евгений Тяжельников родился в 1928 году на Урале, окончил Челябинский пединститут и остался в нем работать. С 1968 по 1977 годы он возглавлял комсомол и был первым секретарем ЦК ВЛКСМ. После этого его назначили заведующим Отделом пропаганды ЦК КПСС. В 1982 году он был направлен послом СССР в Румынию, где проработал до 1990 года. Позже он работал в аппарате министерства иностранных дел.