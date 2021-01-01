Умер оперный певец Владимир Кравцов

Владимир Кравцов (Фото: mariinsky.ru)

На 94-м году жизни умер оперный певец, заслуженный артист РСФСР и ветеран Великой Отечественной войны Владимир Кравцов. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

«Валерий Гергиев (художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра. — РБК) и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Васильевича», — говорится в сообщении театра. Отмечается, что о дате и месте прощания с артистом будет объявлено позднее.

Кравцова призвали на фронт в 18 лет. Он участвовал в освобождении польских городов Сохачев, Скерневице, Лович, Быдгощ и дошел до Берлина.

Творческая карьера артиста началась в хоре Азербайджанского театра оперы и балета им. М.Ф. Ахундова, одновременно он получал музыкальное образование. В 1958 году артист начал работу в Мариинском театре, который тогда назывался Кировским. Также Кравцов выступал на сцене Большого театра в Москве и гастролировал в Европе.