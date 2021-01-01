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Бизнес ,  
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Суд начал банкротство медиахолдинга «Эксперт»

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным иск ВЭБ.РФ о банкротстве ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и ввел процедуру наблюдения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

«Сегодняшнее решение суда об обоснованности иска ВЭБ.РФ о банкротстве ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» является очередным этапом реализации утвержденного в 2018 году плана мероприятий по работе с задолженностью Группы «Эксперт», — говорится в сообщении.

План подразумевает банкротство компаний, входящих в группу «Эксперт» и являющихся поручителями по кредиту. После этого планируется передача доменного имени и товарного знака новому профильному инвестору.

«Рассчитываем, что реализация данного плана сделает возможным сохранение издательской деятельности медиахолдинга, трудового коллектива редакции, а также позволит новому акционеру развить бизнес», — отметили в ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ подал в суд заявление о банкротстве медиахолдинга «Эксперт»
Технологии и медиа
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» выступает учредителем журналов «Эксперт» и «Русский репортер». Операционной компанией холдинга является АО «Группа «Эксперт».

Как сообщалось ранее, в 2013 году издатель журналов «Эксперт» и «Русский репортер» получил на решение своих финансовых проблем 100 млн руб. под 9% годовых, в 2016 году госкорпорация увеличила эту кредитную линию до 550 млн руб. Срок использования кредитных средств истек 31 декабря 2017 года.

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В ВЭБ.РФ объясняли, что заемщик не обслуживал кредит, не платил проценты, а сам кредит неоднократно реструктурировался.

В феврале Арбитражный суд Москвы признал законными требования госкорпорации к проходящему процедуру банкротства АО «Группа »Эксперт» в размере 771,1 млн руб. с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему. В марте ВЭБ.РФ подал в Арбитражный суд заявление о признании банкротом ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт».

ВЭБ медиахолдинги суд
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