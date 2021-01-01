Суд начал банкротство медиахолдинга «Эксперт»

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным иск ВЭБ.РФ о банкротстве ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и ввел процедуру наблюдения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

«Сегодняшнее решение суда об обоснованности иска ВЭБ.РФ о банкротстве ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» является очередным этапом реализации утвержденного в 2018 году плана мероприятий по работе с задолженностью Группы «Эксперт», — говорится в сообщении.

План подразумевает банкротство компаний, входящих в группу «Эксперт» и являющихся поручителями по кредиту. После этого планируется передача доменного имени и товарного знака новому профильному инвестору.

«Рассчитываем, что реализация данного плана сделает возможным сохранение издательской деятельности медиахолдинга, трудового коллектива редакции, а также позволит новому акционеру развить бизнес», — отметили в ВЭБ.РФ.