Общество , 15 дек, 22:42
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В Подмосковье произошел пожар на территории монастыря
В подмосковном городском округе Истра вспыхнул пожар на территории Борисоглебского монастыря. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.
«Поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки», — уточняется в сообщении.
К моменту прибытия пожарных горел первый этаж. Возгорание локализовали на территории 600 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
В ноябре в Крыму начался пожар на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря. Загорелась также хозяйственная постройка, никто не пострадал. Настоятель храма Покрова Божьей Матери отец Марк отмечал, что, вероятно, причиной стала проводка.