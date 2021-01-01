Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 73,45 (+0,52) Инвестиции, 13:59
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 89,18 (+0,6) Инвестиции, 13:59
Суд начал банкротство медиахолдинга «Эксперт» Бизнес, 23:11 В Москве за сутки умерли 73 заразившихся COVID Общество, 23:04 Готовы ли вы к ипотеке. Тест РБК и ВТБ, 22:55 ФАС пообещала «постоянные и продолжительные» меры по ценам на продукты Бизнес, 22:46 В Подмосковье произошел пожар на территории монастыря Общество, 22:42 В мэрии Москвы заявили о надежде не повторить зарубежный путь локдауна Общество, 22:22 Pro кругозор: как расширить круг интересов РБК Стиль и HUAWEI, 22:19 Лавров объяснил отказ членов президиума Боснии встретиться с ним Политика, 22:03 Власти Петербурга заявили о занятости 96% коек для больных COVID-19 Общество, 21:55 Переболевшая COVID-19 фигуристка Туктамышева начала готовиться к ЧР Спорт, 21:50 Как пандемия подстегнула развитие телемедицины РБК Стиль и СберЗдоровье, 21:50 Snowflake за неделю потеряла почти $20 млрд рыночной стоимости Инвестиции, 21:30 В Москве задержали директора по подозрению в краже у своего же магазина Общество, 21:24 Какие изменения ждут фэшн-индустрию в ближайшем будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 21:16
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,4 -0,64% EUR/RUB ₽89,22 -0,53% EUR/USD $1,22 +0,11%
Общество ,  
0 

В Подмосковье произошел пожар на территории монастыря

Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

В подмосковном городском округе Истра вспыхнул пожар на территории Борисоглебского монастыря. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки», — уточняется в сообщении.

В Крыму начался пожар на территории Кизилташского мужского монастыря
Общество

К моменту прибытия пожарных горел первый этаж. Возгорание локализовали на территории 600 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В ноябре в Крыму начался пожар на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря. Загорелась также хозяйственная постройка, никто не пострадал. Настоятель храма Покрова Божьей Матери отец Марк отмечал, что, вероятно, причиной стала проводка.

пожар монастырь новости
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,4 -0,64% EUR/RUB ₽89,22 -0,53% EUR/USD $1,22 +0,1%
Материалы по теме
В Крыму начался пожар на территории Кизилташского мужского монастыря
Общество
В мужском монастыре в центре Казани произошел пожар
Общество
Опубликовано видео пожара в деревянном храме в Томской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter