В Подмосковье произошел пожар на территории монастыря

Фото: МЧС РФ

В подмосковном городском округе Истра вспыхнул пожар на территории Борисоглебского монастыря. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки», — уточняется в сообщении.

К моменту прибытия пожарных горел первый этаж. Возгорание локализовали на территории 600 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В ноябре в Крыму начался пожар на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря. Загорелась также хозяйственная постройка, никто не пострадал. Настоятель храма Покрова Божьей Матери отец Марк отмечал, что, вероятно, причиной стала проводка.