В Москве задержали директора по подозрению в краже у своего же магазина

В Новой Москве задержали 33-летнего директора продуктового магазина, который, как подозревают полицейские, украл у собственной точки больше 1,7 млн руб. Об этом говорится на сайте столичного главка МВД.

О краже в Щербинский отдел полиции заявил сотрудник службы безопасности. Он сообщил, что из сейфа магазина пропала крупная сумма.

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Возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК (присвоение или растрата). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Установлено, что вверенные ему денежные средства организации злоумышленник потратил на свои нужды», — отметили в МВД.

В феврале 2019-го из одного из магазинов в столичном ТРЦ «Афимол-Сити» украли часы из розового золота стоимостью более 1,5 млн руб. Подозреваемого задержали, часы у него изъяли.