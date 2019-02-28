Из магазина в Москве похитили золотые часы за 1,5 млн руб.

Из магазина в Москве похитили золотые часы за 1,5 млн руб.

Из магазина в центре Москвы похитили часы из розового золота стоимостью более 1,5 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как пояснили в ведомстве, 26 февраля в 18:20 мск в отдел полиции по Пресненскому району обратился продавец магазина с заявлением о краже.

Позднее был задержан подозреваемый — мужчина 1980 года рождения. У него изъяли часы. В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По данным источника РБК в ГУ МВД по Москве и собеседника в территориальном отделении полиции, часы марки Breguet Horioger De Ia Marine 5847 были похищены из незапертой витрины магазина, расположенного в ТРЦ «Афимол-Сити». Подозреваемый был задержан при попытке сбыта часов на Арбате.

В субботу, 23 февраля, сообщалось о том, что на Большой Дмитровке у студента МГИМО неизвестные похитили часы, телефон и драгоценности. Общая стоимость похищенного составила 1,8 млн руб. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 158 УК России (кража в особо крупном размере).