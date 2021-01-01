Минпромторг зафиксирует цены на сахар и подсолнечное масло до Урала

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло будут введены на территории России до Урала включительно. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

«Дальше для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты», — уточнил он.

В начале декабря, как рассказывали источники РБК, на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено ограничить цену сахара 45 руб. за килограмм в рознице, подсолнечного масла — 110 руб. за литр. Оптовую стоимость сахара ограничат 36 руб. за килограмм, масла — 95 руб. за литр. Договоренность закрепят в форме соглашения между компаниями.

Источники газеты «Известия» сообщали, что предельные цены для этих продуктов установят на период с 1 января по 1 апреля 2021 года.