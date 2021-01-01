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Минпромторг зафиксирует цены на сахар и подсолнечное масло до Урала

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло будут введены на территории России до Урала включительно. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

«Дальше для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты», — уточнил он.

Правительство установит предельные цены на сахар и подсолнечное масло
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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

В начале декабря, как рассказывали источники РБК, на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено ограничить цену сахара 45 руб. за килограмм в рознице, подсолнечного масла — 110 руб. за литр. Оптовую стоимость сахара ограничат 36 руб. за килограмм, масла — 95 руб. за литр. Договоренность закрепят в форме соглашения между компаниями.

Источники газеты «Известия» сообщали, что предельные цены для этих продуктов установят на период с 1 января по 1 апреля 2021 года.

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Фото:АГН «Москва»

Чиновники решили вмешаться в ценообразование на фоне критики президента Владимира Путина, который последнее время неоднократно заявлял о недопустимой ситуации с ростом цен на продукты в России. Так, 13 декабря российский лидер раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на продукты и дал неделю на то, чтобы принять меры по сдерживанию их роста. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то?» — высказался президент.

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Позже Решетников предложил изменить порядок введения предельных розничных цен на утвержденные властями социально значимые продукты. Сейчас вмешиваться в ценообразование чиновники могут, только если какой-то из них за последние 30 дней подорожал минимум на 30%. Решетников выступил с инициативой снизить планку минимума до 10%, но без учета сезонных колебаний.

Минпромторг заморозка цен Виктор Евтухов
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