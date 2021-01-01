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Лавров заявил о желании России восстановить сотрудничество с Ливией

В Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спикера Палаты представителей Ливии Акилы Салеха. В ходе переговоров глава МИДа заявил, что Россия заинтересована в полном возобновлении двусторонних отношений с Ливией. Вступительное слово министра опубликовано на сайте дипведомства.

«Чем скорее состоится урегулирование и начнется нормальная постконфликтная жизнь вашей родины, тем скорее мы сможем возобновить все направления двустороннего сотрудничества: энергетику, транспортную инфраструктуру и в целом экономические и инвестиционные проекты», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что Россия также заинтересована в возобновлении «и других контактов». Например, по межпарламентским обменам.

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С 2011 года в Ливии работают два органа исполнительной власти — Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа вместе с возглавляемым им же Президентским советом, а также Высший государственный совет и восточный кабмин, поддерживаемый Палатой представителей и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

В сентябре Саррадж заявил, что хочет покинуть свой пост, однако позднее он сообщил, что изменил свое решение.

Лавров Россия Ливия
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
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