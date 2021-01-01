Лавров заявил о желании России восстановить сотрудничество с Ливией
«Чем скорее состоится урегулирование и начнется нормальная постконфликтная жизнь вашей родины, тем скорее мы сможем возобновить все направления двустороннего сотрудничества: энергетику, транспортную инфраструктуру и в целом экономические и инвестиционные проекты», — заявил он.
Лавров подчеркнул, что Россия также заинтересована в возобновлении «и других контактов». Например, по межпарламентским обменам.
С 2011 года в Ливии работают два органа исполнительной власти — Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа вместе с возглавляемым им же Президентским советом, а также Высший государственный совет и восточный кабмин, поддерживаемый Палатой представителей и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.