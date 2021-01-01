В Москве нашли мертвой студентку из Китая

Фото: Никита Попов / РБК

На юго-западе Москвы нашли тело студентки из Китая, которая училась в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также «Московский комсомолец».

Агентству источник сообщил, что труп 21-летней девушки нашли на улице Островитянова 14 декабря. Предположительно, она выпала с 12-го этажа.

В пресс-службе следственного управления СК по Москве РБК сообщили, что по данному факту проводится проверка.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МГУ имени М.В.Ломоносова, а также направил запрос в посольство Китая в Москве.