В Москве нашли мертвой студентку из Китая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 73,45 (+0,52) Инвестиции, 13:59
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 89,18 (+0,6) Инвестиции, 13:59
В РФС отвергли все претензии «Спартака» к судьям в игре с «Сочи» Спорт, 15:37 Сбербанк спрогнозировал отток до ₽4 трлн из банков в цифровой рубль Финансы, 15:37 Попова оценила соблюдение изоляции после контактов с зараженными в России Общество, 15:31 Как компании заработать на сервисах объявлений: шесть правил Партнерский материал, 15:25 Попова назвала хрупкой стабилизацию ситуации с коронавирусом в России Общество, 15:23 Что 2020 год изменил в ретейле Pro, 15:20 Кабмин выделит еще 2,8 млрд руб. на бесплатные лекарства от COVID-19 Общество, 15:16 Экс-дизайнер BMW сравнил пикап Tesla с графикой на первой PlayStation Авто, 15:13 Алиса и Юлия Рубан - о дизайнерской одежде с душой и философией РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 15:11 В Москве нашли мертвой студентку из Китая Общество, 15:07 «Зенит» и «Спартак» сыграют за лидерство в чемпионате без зрителей Спорт, 15:01 Artik & Asti и Rammstein возглавили топ «Яндекс.Музыка» в 2020 году Общество, 15:00 Умер бывший футболист сборной СССР и киевского «Динамо» Спорт, 14:59 Российский фильм вошел в мировой список лучших лент 2020 года Стиль, 14:52
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,64 -0,31% EUR/RUB ₽89,55 -0,16% EUR/USD $1,22 +0,15%
Общество ,  
0 

В Москве нашли мертвой студентку из Китая

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

На юго-западе Москвы нашли тело студентки из Китая, которая училась в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также «Московский комсомолец».

Агентству источник сообщил, что труп 21-летней девушки нашли на улице Островитянова 14 декабря. Предположительно, она выпала с 12-го этажа.

Студентка из Китая погибла после падения из окна общежития ДВФУ
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В пресс-службе следственного управления СК по Москве РБК сообщили, что по данному факту проводится проверка.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МГУ имени М.В.Ломоносова, а также направил запрос в посольство Китая в Москве.

В октябре нашли мертвым студента Московского авиационного института (МАИ). Погибшим оказался студент второго курса института № 1 «Авиационная техника» Артем Пильненький 2001 года рождения. СМИ сообщали, что его тело обнаружил охранник общежития института. Рядом с ним нашли альбом с рисунками мертвых людей и черепов. 

студентка МГУ Китай новости
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,65 -0,3% EUR/RUB ₽89,57 -0,13% EUR/USD $1,22 +0,16%
Материалы по теме
СК показал видео с места особо жестокого убийства в Армавире
Общество
Тело подозреваемого в двойном убийстве нашли на побережье Черного моря
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter