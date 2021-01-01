В Ленобласти возбудили дело после смерти бывшего военного из ДНР

Фото: Олег Яковлев / РБК

В квартире в городе Мурино в Ленинградской области полицейские обнаружили тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по региону.

«По данному факту Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

По данным местного издания 47news.ru, погибший был ополченцем первой разведывательной роты непризнанной Донецкой народной республики в 2014–2015 годах. При этом телеканал РЕН ТВ сообщает, что умершего звали Андрей Чекин, и из-за участия в военных действиях он был включен в список украинского сайта «Миротворец», признанного экстремистским.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем незаконно публикуются персональные данные людей, которых авторы портала сочли причастными к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины», в том числе из-за участиях в военных действиях в ДНР. В России сайт был заблокирован по решению суда в 2016 году.