В Москве за сутки выявили свыше 5,4 тыс. случаев COVID-19

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве за последние сутки выявили 5 418 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, с начала пандемии было зафиксировано более 703,5 тыс. случаев заражения COVID-19.

Ранее стало известно, что 5 307 человек выздоровели после прохождения лечения от инфекции. Общее число выздоровевших в столице составляет 539 859 человек.

За 14 декабря от коронавируса умерли 77 человек. Общее число летальных исходов составило 10 022. Рекорд смертности в Москве был зафиксирован 30 мая, когда от COVID-19 скончались 78 человек.