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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавируса выздоровели 5,3 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 5307 пациентов. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 539 859 человек», — говорится в сообщении.

В Москве за 14 декабря от COVID-19 умерли 77 человек. Общее число летальных исходов из-за коронавируса в столице составило 10 022.

В Москве число умерших из-за COVID-19 превысило 10 тыс. человек
Общество
Фото:Angelo Carconi / EPA / ТАСС

В Москве с 5 декабря началась вакцинация жителей. В приоритетной группе для получения препарата находятся медики, учителя и социальные работники, после чего его смогут получить работники культуры, торговли, сферы услуг и сотрудники МФЦ.

В конце ноября мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничительные меры из-за COVID-19 до 15 января 2021 года. Среди ограничений: сохранение режима самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, перевод работодателями как минимум 30% персонала на удаленную работу, запрет на работу ночных заведений и ресторанов в период с 23:00 до 06:00.

В Кремле сообщили об отсутствии планов вводить новые жесткие меры на новогодние праздники. Собянин также исключил такую возможность.

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