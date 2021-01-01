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Власти проверят больницу в Чите после смерти пациента в очереди на КТ

Компьютерный томограф
Компьютерный томограф (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Росздравнадзор проверит читинскую больницу, где в очереди на компьютерную томографию (КТ) умер пожилой мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Забайкальскому краю совместно с органами прокуратуры проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

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Фото:monikiweb.ru

Ранее местное издание Zab.ru со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава сообщило, что мужчина умер утром 6 ноября в диагностическом центре Читы. На место прибыла скорая, однако врачи не смогли спасти пациента. Позднее его дочь рассказала изданию, что тест на коронавирус у отца, который пришел после смерти, был отрицательным, смерть наступила в результате обширной пневмонии.

Накануне Росздравнадзор организовал проверку сообщений о том, что Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) отказал в лечении 53-летнему мужчине, после чего он покончил с собой.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Чита очередь Росздравнадзор больница
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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