Власти проверят больницу в Чите после смерти пациента в очереди на КТ

Компьютерный томограф (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Росздравнадзор проверит читинскую больницу, где в очереди на компьютерную томографию (КТ) умер пожилой мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Забайкальскому краю совместно с органами прокуратуры проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Ранее местное издание Zab.ru со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава сообщило, что мужчина умер утром 6 ноября в диагностическом центре Читы. На место прибыла скорая, однако врачи не смогли спасти пациента. Позднее его дочь рассказала изданию, что тест на коронавирус у отца, который пришел после смерти, был отрицательным, смерть наступила в результате обширной пневмонии.

Накануне Росздравнадзор организовал проверку сообщений о том, что Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) отказал в лечении 53-летнему мужчине, после чего он покончил с собой.