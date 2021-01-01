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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — сказал он.

В Минобороны также рассказали, что за сутки с территории Армении вернулись еще 825 человек. По данным ведомства, за время проведения миротворческой операции в Карабах вернулись свыше 39 тыс. беженцев.

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11 декабря в Минобороны заявляли о нарушении режима прекращения огня в Гадрутском районе. 11–12 декабря армянские и азербайджанские силы открывали огонь друг по другу, бои шли за села Хцаберд и Хин Тахер. В результате конфликта были погибшие и раненые. В плен попали не менее десяти армянских военных. В нарушении перемирия Баку и Ереван обвинили друг друга.

Режим прекращения огня начал действовать с 10 ноября, после того как главы Армении, Азербайджана и России подписали соответствующий договор. Для обеспечения выполнения соглашения Россия направила в зону конфликта около 2 тыс. миротворцев, которые должны контролировать ситуацию следующие пять лет.

Минобороны конфликт в Нагорном Карабахе Армения Азербайджан
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